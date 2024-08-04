В небе над Йеменом сбили американский беспилотник

Американский беспилотник MQ-9 Reaper был сбит в небе на северо-западе Йемена. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники, передает ТАСС.

По его данным, беспилотник сбили над провинцией Саада, контролируемой военизированной шиитской группировкой «Ансар Алла» (хуситы).

3 августа американская газета The New York Times писала, что США готовятся к потенциальным ударам по своим силам на Ближнем Востоке на фоне усиления напряженности в регионе после ликвидации главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Пентагон ожидает, что поддерживаемые Ираном группировки, включая хуситов, могут атаковать американские войска в регионе в рамках ожидаемого возмездия Ирана за ликвидацию Хании.

До этого хуситы заявили, что вступают в стадию войны с Израилем без красных линий.

Ранее в США рассказали о превращении дрона Reaper в «черную дыру».