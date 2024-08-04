Российские военные уничтожили два склада боеприпасов ВСУ

Подразделения российской группировки войск «Юг» отразили контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также уничтожили два склада боеприпасов. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, российские военные улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Калинова, Красногоровки, Северска и Серебрянки в Донецкой народной республике (ДНР). Кроме того, была отражена контратака украинской штурмовой группы.

По данным Минобороны РФ, украинские войска потеряли до 690 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, британскую 155-мм гаубицу FH-70, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм пушку «Гиацинт-Б» и 105-мм орудие М109 американского производства.

До этого стало известно, что подразделения группировки «Центр» взяли под свой контроль село Новоселовка Первая в ДНР.

2 августа Минобороны РФ сообщало, что ВСУ за неделю потеряли на всех направлениях в зоне спецоперации до 13 570 военных. По информации ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» потери украинских войск составили до 1 755 военных, «Запад» — до 3 605, «Юг» — до 4 020, «Центр» — до 2635, «Восток» — до 905, «Днепр» — до 650.

Ранее военный врач заявил, что Украина ведет войну без правил.