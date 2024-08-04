Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные уничтожили два склада боеприпасов ВСУ

МО РФ: группировка российских войск «Юг» уничтожила два склада боеприпасов ВСУ

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения российской группировки войск «Юг» отразили контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также уничтожили два склада боеприпасов. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, российские военные улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Калинова, Красногоровки, Северска и Серебрянки в Донецкой народной республике (ДНР). Кроме того, была отражена контратака украинской штурмовой группы.

По данным Минобороны РФ, украинские войска потеряли до 690 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, британскую 155-мм гаубицу FH-70, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм пушку «Гиацинт-Б» и 105-мм орудие М109 американского производства.

До этого стало известно, что подразделения группировки «Центр» взяли под свой контроль село Новоселовка Первая в ДНР.

2 августа Минобороны РФ сообщало, что ВСУ за неделю потеряли на всех направлениях в зоне спецоперации до 13 570 военных. По информации ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» потери украинских войск составили до 1 755 военных, «Запад» — до 3 605, «Юг» — до 4 020, «Центр» — до 2635, «Восток» — до 905, «Днепр» — до 650.

Ранее военный врач заявил, что Украина ведет войну без правил.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами