В Минобороны рассказали об уничтоженных за сутки БПЛА

В министерстве обороны Российской Федерации заявили, что за прошедшие сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 162 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В заявлении подчеркивается, что 82 из 162 дронов уничтожили вне зоны боевых действий.

В ведомстве добавили, что средства ПВО также сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и реактивный снаряд «Vampire».

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что приграничные районы региона за прошедшие сутки были атакованы 40 украинскими беспилотниками, пострадали восемь человек.

Не менее 46 боеприпасов выпустили по населенным пунктам в Грайворонском городском округе. Кроме того, осуществлены атаки шести дронов.

В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Муром, Графовка и Новая Таволжанка выпущено 11 беспилотников и 12 боеприпасов в ходе пяти обстрелов.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.