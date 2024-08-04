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Российские войска сбили украинский Су-27

Российские средства ПВО сбили украинский Су-27

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Alexander Ermochenko/AP

Министерство обороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины.

Более точные данные о том, где был сбит самолет, не приводятся.

Также были сбиты 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, реактивный снаряд Vampire и 162 беспилотных летательных аппарата, из которых 82 вне зоны проведения специальной военной операции (СВО).

До этого сообщалось, что средствами противовоздушной обороны РФ за период с 27 июля по 2 августа были сбиты истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25, а также 375 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Российские военные также уничтожили управляемую ракету большой дальности «Нептун», семь оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции. Кроме того, силами ПВО были поражены две управляемые ракеты ЗРК Patriot и 47 реактивных снарядов HIMARS.

Ранее в США назвали главную угрозу для F-16 на Украине.

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Операция на Украине
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