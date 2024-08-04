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В Харьковской области уничтожен бежавший из Мариуполя комбриг ВСУ

Военкор Поддубный: бежавший из Мариуполя комбриг ВСУ уничтожен у Волчанска

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Алексей Майшев/РИА Новости

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты (ОбрМП) ВСУ Игорь Федоренко, воевавший в Мариуполе против российских войск, уничтожен у Волчанска Харьковской области. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный в Telegram-канале.

«В районе Волчанска уничтожен командир роты 36-й ОБрМП ВСУ Игорь Федоренко», — написал журналист, отметив, что в 2022 году вверенное Федоренко подразделение находилась в Мариуполе вместе с бойцами «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). После освобождения города силами российской армии, они были переброшены в Николаев и на Херсонщину, а оттуда командование отправило их на Харьковское направление, сообщил Поддубный.

Накануне заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов рассказал, что украинские военные попали в засаду спецназа «Ахмат» на Харьковском участке фронта в районе Волчанска.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ уже на протяжении двух месяцев безуспешно пытаются провести контрнаступление под Волчанском.

ВС РФ http://www.gazeta.ru/army/news/2024/07/31/23574307.shtmlударили по «Кракену» в Харьковской области.

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