На Украине пересмотрят запрет на призыв ряда мужчин в ВСУ

Секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что парламент рассмотрит законопроект, который должен запретить призывать в Вооруженные силы Украины (ВСУ) мужчин, получивших военный билет до достижения ими возраста 25 лет, а тем, кто уже был мобилизован в армию, позволит уволиться. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что рассмотрение законопроекта должно состояться в понедельник, 5 августа.

Костенко добавил, что в текущий момент из-за положений законодательства в ВСУ мобилизуют людей, которые прошли срочную службу или окончили военную кафедру до 25 лет, получив военный билет до ныне действующего возраста призыва.

До этого министр образования Украины Оксен Лисовой заявил, что в стране около 200 тысяч мужчин поступили в высшие учебные заведения, чтобы получить отсрочку от мобилизации.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее стало известно, сколько на Украине мобилизуют человек в месяц.