ВСУ опубликовали видео пуска ракет Storm Shadow с бомбардировщика Су-24 ВСУ

Воздушные силы Украины впервые показали запуск крылатых ракет Storm Shadow/Scalp советским бомбардировщиком Су-24М. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

Европейские ракеты Storm Shadow применяются украинскими войсками уже полтора года, однако публично их пуски были показаны только сейчас. На видео две ракеты отделяются от корпуса советского бомбардировщика и планируют к земле.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

В мае журнал «Национальная оборона» со ссылкой на аналитический центр по вопросам воздушно-космической обороны писал, что перехват современных крылатых ракет Storm Shadow/Scalp, поставляемых на Украину, представляет собой сложную задачу из-за их низкой радиозаметности и малой высоты полета, однако для решения этой проблемы предназначен зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М3».

В июле газета The Times писала, что Великобритания не позволяет Украине использовать свои ракеты Storm Shadow для ударов по России, поскольку опасается «серьезной эскалации напряженности в отношениях с Москвой».

Ранее на Купянском направлении зенитчики сбили Storm Shadow.