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Офицер ВСУ назвал «толковыми» действия российских войск на Торецком направлении

Офицер ВСУ заявил, что ВС РФ на Торецком направлении «воюют очень толково»

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска «воюют очень толково» на Торецком направлении. Об этом заявил офицер Вооруженных сил Украины с позывным «Алекс» из 53-й отдельной механизированной бригады, передает Telegram-канал «Страна.ua».

«Короче, воюют они сейчас там очень толково, нашли какую-то систему работающую, и по ней прут. Нашей арте работать очень тяжело. В секторе висит постоянно 10-15 «Орланов» или «Зала». Чтобы поддержать пехоту, это как игра в рулетку. Кроют сразу FPV или контрбатарейкой», — цитирует канал военного.

По его словам, штурмы на этом направлении идут непрерывно, военной техники почти нет, поэтому беспилотники против таких атак малоэффективны.

30 июля лейтенант ВСУ с позывным «Алекс» сообщал, что российская армия вошла в Торецк в ДНР и ведет бои в пределах города.

1 августа украинский нардеп Марьяна Безуглая заявила, что военные Украины не готовы к обороне Торецка. По ее словам, в городе нет фортификационных сооружений.

Ранее в России заявили о риске одной из группировок ВСУ оказаться в котле.

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Операция на Украине
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