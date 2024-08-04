Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки нанесли 35 артиллерийских ударов по восьми населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, днем украинская армия ударила по левому берегу 18 раз. Еще 17 ударов из ствольной артиллерии зафиксировали ночью.

Снаряды прилетели в восемь населенных пунктов: Большие Копани, Каиры, Таврийск, Алешки, Саги, Казачьи Лагери, Днепряны, Корсунка.

Накануне три мирных жителя Белгородской области получили ранения в результате обстрелов ВСУ. В Шебекино пострадали мужчина и женщина — у них осколочные ранения ног, оба госпитализированы. В Березовке еще одна женщина получила контузию при атаке дрона-камикадзе на частный дом.

2 августа координатор николаевского подполья сообщил, что Вооруженные силы РФ уничтожили под Харьковом ракетную установку, из которой украинские военные вели обстрел Белгородской области.

Ранее в Подполье заявили об ударе российских войск по расположению ВСУ.