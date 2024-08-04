Силы ПВО отразили ночные атаки дронов ВСУ в Белгородской области

В министерстве обороны Российской Федерации заявили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Белгородской областью. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что дежурные средства ПВО уничтожили два беспилотника самолетного типа над регионом.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что сразу три населенных пункта в регионе были атакованы украинскими дронами.

По словам Гладкова, в селе Березовка Борисовского района дрон сдетонировал в кровлю гаража. В результате окна в соседнем доме оказались выбиты, а осколками был посечен фасад.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ около 15:00 по мск уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью.

По данным оборонного ведомства, системы ПВО в ночь на 3 августа перехватили и уничтожили в общей сложности 75 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.