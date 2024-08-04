ВСУ атаковали АЗС в Донецке

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 4 августа атаковали заправочную станцию в Кировском районе Донецка с помощью дрона-камикадзе. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По данным агентства, украинские военные обстреляли объект на улице Кирова. Снаряд попал в одну из заправочных колонок, после чего начался пожар. На месте происшествия нашли фрагменты самого дрона — характерные батарейки, лопасти и обшивку.

Сотрудница АЗС рассказала, как слышала жужжание, и потом прямое попадание. Она успела забежать в помещение, поэтому не пострадала.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали рынок в Донецке при помощи дрона-камикадзе, в результате чего пострадали шесть человек. Удар пришелся на дорогу в непосредственной близости к торговым рядам. В результате на месте взрыва образовалась воронка.

Продавец одного из магазинов на рынке рассказала, что атаки ВСУ на этот район происходят регулярно.

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