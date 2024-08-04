Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США спрогнозировали полный крах ВСУ

Американский политолог Миршаймер заявил о неизбежном крахе ВСУ

close
100%
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский политолог Джон Миршаймер утверждает, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удастся избежать поражения на поле боя. Запись интервью опубликована на YouTube-канале Judging Freedom.

Миршаймер считает, что какое-либо урегулирование российско-украинского конфликта почти невозможно без краха ВСУ, что рано или поздно произойдет.

По мнению политолога, помощь западных государств Киеву не изменит ситуацию в зоне боевых действий.

До этого профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) проигрывают на поле боя и вряд ли смогут изменить свое положение.

Он заявил, что ВСУ показывают ужасные результаты на поле боя, а Россия одерживает верх.

12 июля бывший разведчик Соединенных Штатов Скотт Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить вооруженный конфликт как можно скорее. Он подчеркнул, что Украина не получит в НАТО тех условий, которые она хочет. По его мнению, Москва предложила лучшую сделку, которую Киев может получить.

Ранее Зеленского упрекнули в ЕС за частые просьбы о помощи Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами