Американский политолог Джон Миршаймер утверждает, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удастся избежать поражения на поле боя. Запись интервью опубликована на YouTube-канале Judging Freedom.

Миршаймер считает, что какое-либо урегулирование российско-украинского конфликта почти невозможно без краха ВСУ, что рано или поздно произойдет.

По мнению политолога, помощь западных государств Киеву не изменит ситуацию в зоне боевых действий.

До этого профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) проигрывают на поле боя и вряд ли смогут изменить свое положение.

Он заявил, что ВСУ показывают ужасные результаты на поле боя, а Россия одерживает верх.

12 июля бывший разведчик Соединенных Штатов Скотт Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить вооруженный конфликт как можно скорее. Он подчеркнул, что Украина не получит в НАТО тех условий, которые она хочет. По его мнению, Москва предложила лучшую сделку, которую Киев может получить.

Ранее Зеленского упрекнули в ЕС за частые просьбы о помощи Украине.