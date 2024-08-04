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Российские артиллеристы уничтожили склады боеприпасов ВСУ в зоне СВО

Минобороны РФ: расчеты РСЗО «Град» группировки «Запад» уничтожили склады ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» российской группировки войск «Запад» уничтожили склады боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По данным ведомства, артиллеристы вычислили координаты целей на основании данных разведки и нанесли огневое поражение противнику. Помимо складов боеприпасов, снаряды поразили скопление живой силы и боевую технику ВСУ.

Командир боевой машины РСЗО «Град» с позывным «Гаврик» рассказал, что 80% целей российских военных оказывается живая сила противника, легкобронированная техника. Иногда идет отработка по опорным пунктам ВСУ, в том числе в лесополосе.

«Мы можем работать в любое время суток, это не влияет, день-ночь. Всегда отрабатываем быстро, четко. Но сейчас больше работаем ночью», — рассказал он.

Боевую машину военные защищают станциями РЭБ, объяснил командир. Также они используют антидроновые ружья, а на машине есть защитная сетка, чтобы уменьшить поражение, отметил он.

Ранее российские военные взяли под контроль опорные пункты ВСУ в Запорожской области.

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