Системы ПВО Израиля перехватили выпущенные со стороны Ливана снаряды

Израиль перехватил большинство из 30 снарядов, выпущенных в его сторону с территории Ливана. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Они были уничтожены системами противовоздушной обороны. Один снаряд упал в районе Бейт-Хиллеля, другие — на открытой местности.

Сообщений о пострадавших не поступало.

После этого израильские ВВС нанесли удар по пусковой установке «Хезболлы», с которой были выпущены снаряды, и по «дополнительной террористической инфраструктуре» в районе Марджаюна на юге Ливана.

Кроме того, артиллерия ЦАХАЛ открыла огонь для устранения угроз в районе ливанского города Одайссех.

До этого сообщалось, что «Хезболла» выпустила более 50 ракет по населенным пунктам на севере Израиля.

3 августа Великобритания и США призвали граждан покинуть Ливан.

Ранее сообщалось, что Иран может напасть на Израиль в день еврейского траура.