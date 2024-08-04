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Аналитик заявил о полном контроле военными РФ трассы Угледар – Константиновка

Аналитик Суконкин заявил, что ВС РФ перерезали важную трассу снабжения ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы РФ перерезали в Угледаре важные пути снабжения группировки украинской армии. Об этом заявил mk.ru военный эксперт Алексей Суконкин.

По его словам, российские военные полностью контролируют участок автодороги О-0532 Угледар – Константиновка — Марьинка, — проезд по ней украинской техники невозможен.

Суконкин считает, что бойцам 72-й механизированной бригады ВСУ, которые находятся в этом районе, нужно сдаваться в плен.

Факт нарушения военной логистики ВСУ на этом направлении, отмечает mk.ru, подтвердил американский институт изучения войны. По его данным, это даст возможность войскам РФ окружить подразделения ВСУ в районе поселка Нью-Йорк.

2 августа ТАСС, ссылаясь на источник, заявлял о взятии российскими войсками под полный огневой контроль одного из ключевых транспортных узлов снабжения группировки ВСУ в Угледаре.

Ранее в России заявили о риске одной из группировок ВСУ оказаться в котле.

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