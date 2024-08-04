Российские артиллеристы уничтожили склады боеприпасов ВСУ

Расчеты РСЗО «Град» российской группировки войск «Запад» уничтожили склады боеприпасов, скопление живой силы и боевую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

«Расчеты РСЗО «Град» танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили склады боеприпасов, скопление живой силы и боевую технику ВСУ в зоне проведения СВО», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что артиллеристам удалось вычислить координаты целей на основании разведки и нанести огневое поражение ВСУ.

«80% целей – это живая сила противника, легкобронированная техника, иногда работаем по опорным пунктам, в том числе в лесополосе, по подвозу боеприпасов, живой силе, технике противника. Всегда отрабатываем быстро, четко, сейчас больше работаем ночью. Машину защищаем станциями РЭБ, пользуемся антидроновыми ружьями, установлена защитная сетка для уменьшения поражения», — сказал командир боевой машины РСЗО «Град» с позывным «Гаврик».

До этого сообщалось, что группировка «Север» ликвидировала 200 военных ВСУ.

Ранее российские военные взяли под контроль опорные пункты ВСУ в Запорожской области.