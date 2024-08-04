Российский вертолет уничтожил опорный пункт ВСУ

Экипаж вертолета Ка-52 Воздушно-космических сил РФ (ВКС) атаковал опорный пункт Вооруженнх сил Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой в Минобороны РФ.

«Экипаж <…> выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника», — отметили в ведомстве, уточнив, что атаку провели в зоне ответственности группировки войск «Север».

Украинский опорный пункт уничтожили неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и «Вихрь». В Минобороны обратили внимание, что после атаки боевая машина выпустила тепловые ловушки и вернулась на аэродром.

По словам командир разведывательно-ударного вертолета Ка-52 Алексея, удар был нанесен с предельно малой высоты, все цели удалось поразить.

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До этого ВС РФ уничтожили роту украинских войск в административном здании под Купянском.

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