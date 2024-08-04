Израиль нанес ответный удар по Ливану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала ракетную атаку на Западную Галилею. Об этом армейская пресс-служба сообщила в Telegram-канале.

По ее информации, часть ракет была перехвачена силами противовоздушной обороны (ПВО), остальные упали в незаселенной местности.

Вскоре после атаки Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удар по пусковой установке, которую бойцы ливанского шиитского движения «Хезболла» использовали для обстрела. Цель была расположена в районе населенного пункта Ятер на юге Ливана, заявили в пресс-службе.

Кроме того, израильская артиллерия «для устранения угроз» открыла огонь в направлении населенных пунктов Рамия и Рмейш на юге Ливана, добавили в ЦАХАЛ.

4 августа сообщалось, что бойцы ливанского шиитского движения «Хезболла» выпустили более 50 ракет по израильским поселениям в Верхней Галилее. Ракетные атаки были произведены из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Столкновения между Ливаном и Израилем обострились в последние недели на фоне войны Израиля с палестинским движением ХАМАС. 27 июля израильские войска нанесли удар по складу оружия «Хезболлы», в ответ «Хезболла» обстреляла север Израиля, одна из ракет попала на футбольное поле в Мадждаль-Шамсе на Голанских высотах. 30 июля Израиль ответил ударом по Бейруту. 1 августа лидер «Хезболлы» Хасан Насралла объявил о переходе конфликта с Израилем в «новую фазу на всех фронтах».

Ранее в «Хезболле» заявили, что движение перешло на новый этап военных действий с Израилем.