Польскому генералу Артуру Якубчику планируют сократить срок полномочий в штаб-квартире НАТО по требованию союзников Варшавы в связи с обвинениями в гомофобии и расизме. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita.

«Союзники попросили сменить польского генерала в международном военном штабе в штаб-квартире НАТО. После запроса союзников идёт процедура отзыва генерала», — говорится в публикации.

По данным издания, генерал также нарушал процедуры конкурса на должность руководителя управления разведывательной политики в объединенном управлении разведки и безопасности штаб-квартиры Североатлантического альянса, отдавая свое предпочтение польским кандидатам. Подробности обвинений в адрес Якубчика не приводятся.

В министерстве обороны страны отказались комментировать газете эту информацию.

До этого польский генерал Томаш Древняк заявил, что Польша не имеет возможности сбивать российские ракеты и не хочет воевать с ядерной державой, как предлагает Владимир Зеленский.

Ранее в Польше заявили, что НАТО не может повлиять на помехи для GPS на Балтике.