На Западной Украине прошел митинг с требованием отпустить мобилизованных

В городе Ковель Волынской области Украины проходит митинг с требованием отпустить горожан, задержанных сотрудниками военкомата. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По его информации, местные жители требуют отпустить группу мужчин, которые были задержаны сотрудниками военкомата на блокпосту.

3 августа в городе Хмельницком на западе Украины женщины потребовали назвать сроки возвращения мобилизованных домой. Митинг прошел в рамках Всеукраинского пикета за право военнослужащих на четкие сроки службы.

До этого в ряде городов Украины состоялись акции в поддержку возвращения военнослужащих, призванных по мобилизации.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

9 мая мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца – до 11 августа 2024 года.

Ранее Зеленский оценил ход мобилизации на Украине.