ВСУ атаковали два села в Белгородской области

ВСУ атаковали села Муром и Петровка в Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Муроме атака беспилотника ВСУ существенно повредила частный дом, в котором оказались выбиты окна, пробита стена и посечен фасад. Еще один дрон упал в огород другого земельного участка, что не привело к повреждениям.

В Петровке детонация беспилотника привела к повреждению остекления в одной из квартир многоэтажного дома.

До этого три мирных жителя Белгородской области получили ранения при обстрелах ВСУ.

12 мая в Белгороде в результате ракетной атаки ВСУ рухнули сразу 10 этажей дома. К извлечению пострадавших и разбору завалов была привлечена вся техника города. На этом фоне ООН выступила против любых атак на гражданские объекты.

На фоне регулярных обстрелов более 13 тыс. детей из Белгородской области были эвакуированы в 40 других регионов РФ.

Ранее для жителей белгородских сел поручили ввести выплаты на аренду жилья.