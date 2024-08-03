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Украинские военные попали в засаду спецназа «Ахмат» на Харьковском направлении

Алаудинов: военные ВСУ попали в засаду спецназа «Ахмат» в районе Волчанска

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Reuters

Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что украинские военные попали в засаду группы командира «Аида» спецназа «Ахмат» на Харьковском участке фронта в районе Волчанска. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Алаудинова, на Харьковском участке фронта по всей линии боевого соприкосновения идут постоянные боестолкновения и российские войска постепенно отодвигают украинскую армию от границы РФ.

«На некоторых участках очень хорошо поработали подразделения министерства обороны все вместе взятые, в том числе и бойцы спецназа «Ахмат» отработали некоторые участки, отодвинув противника подальше от границы», — сказал генерал-майор.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже на протяжении двух месяцев предпринимают безуспешные попытки контратаки под Волчанском. По его словам, сейчас российские военнослужащие «предпринимают более активные действия» на участке.

Экс-сотрудник офиса верховного главнокомандующего НАТО Ральф Тиле также заявлял, что ВСУ на поле боя постепенно отступают на запад со своих позиций. По мнению эксперта, главной проблемой, с которой украинские войска сталкиваются на фронте, является нехватка личного состава.

Ранее стало известно об отступлении ВСУ с большими потерями в ДНР.

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