В КСИР рассказали о суровом наказании за убийство главы политбюро ХАМАС

Ответом за кровь главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании будет «суровое наказание». Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции, передает агентство IRNA.

«Месть за кровь мученика Исмаила Хании неизбежна, и рисковый террористический режим Израиля обязательно получит в ответ на это преступление суровое наказание», — говорится в сообщении.

Исмаил Хания погиб 31 июля в результате удара по его тегеранской резиденции, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана. Группировка возложила ответственность за его убийство на Израиль, который это отрицает.

Позже появилась информация, что Хания был убит выстрелом снаряда малой дальности с боеголовкой массой около 7 кг израильской армии.

3 августа газета Washington Post писала, что официальные лица США в частном порядке признают, что Израиль стоит за ликвидацией главы политбюро ХАМАС. По информации газеты, Вашингтон не был проинформирован об операции заранее и не играл в ней никакой роли.

Ранее в Иране рассказали о расследовании гибели главы ХАМАС Хании.