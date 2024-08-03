Стали известны подробности о взрыве на оборонном заводе в Сербии

Администрация завода «Крушик» в сербском Вальево сообщила, что при взрыве 3 августа из 20 находившихся в здании сотрудников пострадали только трое. Сообщение об этом размещено на сайте организации.

Взрыв произошел во время работ с капсюлем — устройством для воспламенения порохового заряда в огнестрельном оружии. Уточняется, что все пострадавшие получили легкие ранения. Взрыв не повлек значительного материального ущерба для предприятия.

До этого сообщалось о семи пострадавших при взрыве на заводе, эта информация не подтвердилась полностью. В мае прошлого года на заводе также произошел взрыв. Тогда пострадала 60-летняя женщина, она получила легкие ранения.

Похожий случай произошел 31 июля в Болгарии. Во время испытаний снаряда прогремел взрыв на оружейном заводе. Тогда обошлось без жертв, но предприятию был нанесен серьезный материальный ущерб.

Ранее в Германии произошел взрыв на крупнейшем химическом заводе компании BASF.