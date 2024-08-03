Британские атомные подлодки используют разработанные в России программы

Инженеры атомных подводных лодок Великобритании используют программное обеспечение (ПО), которое разрабатывали специалисты в России и Белоруссии. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на документы Минобороны Соединенного королевства.

«Британские инженеры атомных подводных лодок используют программное обеспечение, разработанное в России и Белоруссии, что противоречит правилам Министерства обороны», — говорится в материале газеты.

По ее информации, разработкой софта для подлодок должны были заниматься имеющие допуск к секретной информации сотрудники из Великобритании, но задачу частично передали разработчикам из Сибири и Минска.

Британское Минобороны сочло это серьезной угрозой обороне и с лета 2022 года по февраль 2023 года проводило расследование.

В результате него выяснилось, что обеспечивающая атомный подводный флот компания Rolls-Royce Submarines передала разработку на субподряд консалтинговой фирме в области цифровых технологий WM Reply, которая привлекла специалистов из Белоруссии, один из которых на самом деле работал из дома в Сибири. Компания держала это в секрете.

В Rolls-Royce Submarines заявили, что сотрудники WM Reply и их субподрядчики не имели доступа к секретной информации, но с компанией все равно прекратили сотрудничество.

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