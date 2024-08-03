В ДНР снаряд ранил мирного жителя

В Озеряновке в ДНР неразорвавшийся суббоеприпас кассетного снаряда ранил мирного жителя. Об этом сообщили в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в ДНР (СЦКК в ДНР).

«В результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса ранен мужчина 1969 года рождения», — сообщили в СЦКК.

Кассетный боеприпас, был сброшен на Озеряновку еще 1 августа.Озеряновка расположена неподалеку от Горловки.

Также в центре контроля сообщили о повреждении системы электроснабжения Ясиноватой в результате сброса бомбы с дрона в 01:00 по мск.

До этого украинский дрон-камикадзе атаковал Горловку в ДНР.

Кассетные боеприпасы — боеприпасы, которые при разрыве высвобождают суббоеприпасы меньшего размера. Если последние не детонируют в момент применения, впоследствии они могут представлять опасность для мирного населения. Кассетные боеприпасы запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам в мае 2008 года. США, Россия и КНР не подписали конвенцию.

В июле 2023 года США приняли решение о передаче Украине своих кассетных боеприпасов. При этом Украина письменно подтвердила отказ от ударов по РФ кассетными бомбами.

В октябре 2023 года ООН на заседании СБ призвала прекратить применять кассетные бомбы на Украине.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.