ЦАХАЛ сообщил об уничтожении террористической ячейки

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ликвидировала четырех «террористов» в ходе спецоперации в районе города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале армии.

«В ходе дополнительной операции: Армия обороны Израиля уничтожила террористическую ячейку в ходе авиаудара в рамках контртеррористической операции в районе Тулькарма», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ добавили, что четыре человека открыли огонь по сотрудникам спецслужб, после чего были ликвидированы.

3 августа Армия обороны Израиля сообщила, что израильские силовики проводят контртеррористическую операцию в районе города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан.

2 августа в ЦАХАЛ заявили об ударе авиации по бойцам шиитского движения «Хезболла» в Ливане в ответ на ракетный обстрел своих подразделений у ливанской границы. В тот же день израильские силы противовоздушной обороны перехватили над Голанскими высотами летевший со стороны Ливана беспилотник.

Ранее Израиль нанес удар по зданию в Тегеране, где находился глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания.