Буря повредила вертолеты на американской военной базе

Ураган повредил вертолеты на авиационной военной базе Форт-Карсон в Колорадо, США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Стихия нанесла ущерб вертолетам Apache и Black Hawk, а также CH-47 Chinook. Точное количество пострадавшей техники не раскрывается. Также отмечается, что буря повредила объекты вертолетной площадки.

Согласно видео, опубликованному в местных СМИ, некоторые вертолеты опрокинуло ветром, у них повреждены лопасти.

30 июля смерч обрушился на аэропорт Бегишево в Татарстане. Сильный ветер повредил несколько учебных самолетов Diamond-42, разбросав их по взлетной полосе, отбросил в сторону вертолет и снес крыши административных зданий.

По данным СМИ, пострадали двое сотрудников авиагавани. Днем 30 июля в республике объявили штормовое предупреждение, жителей предупредили о шквалистом ветре и грозах. В Казани прошел сильный ливень с градом, затопивший улицы и несколько торговых центров.

Ранее экипаж российского вертолета в Турции сумели спасти после крушения машины.