Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Буря повредила вертолеты на американской военной базе

Буря в США серьезно повредила группу вертолетов на военной базе в Колорадо

close
100%
Энциклопедия военной авиации/VK

Ураган повредил вертолеты на авиационной военной базе Форт-Карсон в Колорадо, США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Стихия нанесла ущерб вертолетам Apache и Black Hawk, а также CH-47 Chinook. Точное количество пострадавшей техники не раскрывается. Также отмечается, что буря повредила объекты вертолетной площадки.

Согласно видео, опубликованному в местных СМИ, некоторые вертолеты опрокинуло ветром, у них повреждены лопасти.

30 июля смерч обрушился на аэропорт Бегишево в Татарстане. Сильный ветер повредил несколько учебных самолетов Diamond-42, разбросав их по взлетной полосе, отбросил в сторону вертолет и снес крыши административных зданий.

По данным СМИ, пострадали двое сотрудников авиагавани. Днем 30 июля в республике объявили штормовое предупреждение, жителей предупредили о шквалистом ветре и грозах. В Казани прошел сильный ливень с градом, затопивший улицы и несколько торговых центров.

Ранее экипаж российского вертолета в Турции сумели спасти после крушения машины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами