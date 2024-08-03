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Взрыв произошел на оборонном предприятии в Сербии

В Сербии семь человек пострадали при взрыве на оборонном предприятии «Крушик»

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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Сербии, в одном из цехов оборонного предприятия «Крушик», произошел взрыв, пострадали семь человек. Об этом сообщает местный портал «Вечерне новости».

Согласно данным полиции города Валево, в цеху предприятия в момент взрыва находились 20 работников, из них семь обратились к врачам с различными травмами.

«Крушик» является одним из крупнейших предприятий оборонной промышленности Сербии, принадлежащей государству.

В мае прошлого года на заводе также произошел взрыв. Тогда пострадала 60-летняя женщина, она получила легкие ранения.

Похожий случай произошел 31 июля в Болгарии. Во время испытаний снаряда прогремел взрыв на оружейном заводе. Тогда обошлось без жертв, но предприятию был нанесен серьезный материальный ущерб.

3 июля на оборонном заводе компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems в городе Кэмден в штате Арканзас (США) произошел взрыв, в результате чего пострадали два человека.

Ранее у здания МВД Турции произошел взрыв.

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