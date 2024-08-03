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В Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинских установок ПВО

Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинских пусковых установок ПВО С-125

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Vitaly V. Kuzmin./Wikimedia Commons

Минобороны РФ сообщило, что российская сторона поразила пусковые установки сил противовоздушной обороны (ПВО) противника.

В военном ведомстве уточнили, что дальнобойным оружием были поражены две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-125. Также была уничтожена украинская станция сопровождения воздушных целей П-18.

Также в Минобороны заявили, что за минувшие сутки российские военные уничтожили с помощью оперативной авиации, ракетных войск и беспилотников 138 районов сосредоточения военной техники и личного состава ВСУ. Удары были также нанесены по пунктам временной дислокации иностранных наемников и складам топлива.

До этого сообщалось, что подразделения российской группировки войск «Запад» уничтожили два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, были отражены две контратаки штурмовых групп 43-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.

Ранее российские военные взяли под контроль опорные пункты ВСУ в Запорожской области.

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