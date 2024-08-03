На Украине признали существенную угрозу со стороны РФ

В Нацгвардии Украины признали существенную угрозу со стороны России, которая занимает значительные территории благодаря авиаударам. Об этом заявил представитель воинского формирования Руслан Музычук, слова которого передает Reuters.

«Это существенная угроза... так как Покровский и Торецкий фронты принимают на себя большую долю ежедневных авиационных ударов, наносимых по позициям ВСУ», — заявил он.

По информации агентства, российские военные стремительно продвигаются в восточной части Донецкой области. Киевский эксперт по авиации Валерий Романенко выразил мнение, что успехи ВС РФ связаны с управляемыми бомбами. По его мнению, поставки истребителей F-16 для Украины вряд ли повлияют на ситуацию.

Вечером 31 июля Bloomberg сообщил, что Украина получила от НАТО первые истребители F-16. По словам источника, количество самолетов в первой партии «небольшое».

2 августа сообщалось, что российские системы ПВО С-400 представляют главную угрозу самолетам F-16 на Украине. Там отмечают, что помимо ракет, запускаемых комплексами С-400, опасность для переданных Украине истребителей представляют российские самолеты, которые находятся над территорией РФ и запускают ракеты класса «воздух-воздух» с большой дальностью в украинское воздушное пространство.

Ранее герой России усомнился в эффективности поставок F-16 на Украину.