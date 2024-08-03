В США заявили, что ВС РФ изменили подход к выбору целей в зоне СВО

Российские военные в зоне проведения спецоперации изменили тактику подхода к выбору целей. Об этом заявил журналист The New York Times Максим Такер, слова которого передает РИА Новости.

По его словам, сейчас фокус российских военных вместо выявления слабых укреплений перешел на поиск слабых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Журналист рассказал, что российская пехота наступает группами по три-четыре человека под прикрытием лесопосадок. Также при этом используются возможности беспилотников и артиллерии. Таким образом ВС РФ захватили несколько деревень, добавил Такер.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ за неделю потеряли на всех направлениях в зоне спецоперации до 13 570 военных. По информации ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» потери украинских войск составили до 1 755 военных, «Запад» — до 3 605, «Юг» — до 4 020, «Центр» — до 2635, «Восток» — до 905, «Днепр» — до 650.

До этого сообщалось, что российские военные поняли, что мягкие методы воздействия плохо действуют на Вооруженные силы Украины и перешли к более «тяжелым аргументам», в том числе задействуют ракеты «Искандер».

Ранее военный врач заявил, что Украина ведет войну без правил.