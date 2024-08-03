Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что ВС РФ изменили подход к выбору целей в зоне СВО

Американский журналист Такер заявил, что ВС России изменили тактику в зоне СВО

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные в зоне проведения спецоперации изменили тактику подхода к выбору целей. Об этом заявил журналист The New York Times Максим Такер, слова которого передает РИА Новости.

По его словам, сейчас фокус российских военных вместо выявления слабых укреплений перешел на поиск слабых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Журналист рассказал, что российская пехота наступает группами по три-четыре человека под прикрытием лесопосадок. Также при этом используются возможности беспилотников и артиллерии. Таким образом ВС РФ захватили несколько деревень, добавил Такер.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ за неделю потеряли на всех направлениях в зоне спецоперации до 13 570 военных. По информации ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» потери украинских войск составили до 1 755 военных, «Запад» — до 3 605, «Юг» — до 4 020, «Центр» — до 2635, «Восток» — до 905, «Днепр» — до 650.

До этого сообщалось, что российские военные поняли, что мягкие методы воздействия плохо действуют на Вооруженные силы Украины и перешли к более «тяжелым аргументам», в том числе задействуют ракеты «Искандер».

Ранее военный врач заявил, что Украина ведет войну без правил.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами