Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили управляемую ракету зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot производства США. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, за сутки также были сбиты девять реактивных снарядов HIMARS и 140 беспилотных летательных аппаратов, 80 из которых уничтожены вне зоны проведения специальной военной операции.

До этого издание Military Watch Magazine писало, что Вооруженные силы России успешно поражают ЗРК Patriot при помощи оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М».

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

2 августа Минобороны РФ сообщало, что за прошедшую неделю российские военные уничтожили три пусковые установки и радиолокационную станцию ЗРК Patriot. В материале отмечалось, что США — не единственная страна, которая испытывает дефицит зенитно-ракетных комплексов этого типа из-за постоянных поставок Украине.

Ранее ВСУ лишились танка Leopard и 20 складов боеприпасов.