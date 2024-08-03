В Карелии иностранцу вынесли приговор по делу о терроризме

В ФСБ сообщили, что причастному к террористической деятельности иностранцу вынесли приговор в Карелии. Об этом пишет ТАСС.

По данным ведомства, мужчину задержали в апреле 2023 года. Суд установил его причастность к вербовке жителей Карелии в одну из запрещенных в России террористических организаций.

В итоге подсудимого приговорили к девяти годам колонии.

До этого сообщалось, что спецслужбы Украины начали вербовать наркоманов в российских реабилитационных центрах для совершения диверсий и терактов. По данным Telegram-канала Mash, людей привлекают большими гонорарами, эвакуацией после совершенных преступлений в Киев и «дальнейшей евроинтеграцией».

В публикации Mash об этом рассказал один из завербованных. Как сообщает канал, 36-летнего мужчину якобы нашли сотрудники спецслужб Украины через Telegram.

Он находился на принудительном лечении в Калужской области после того, как правоохранители обнаружили у него мефедрон. Украинские спецслужбы предложили мужчине понаблюдать за военным аэродромом Шайковка.

Ранее в ДНР заявили о попытках Украины вербовать детей.