ВСУ более 110 раз за сутки обстреляли регион на юге России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) более 110 раз за сутки обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Атакам украинской армии подверглись населенные пункты Октябрьский и Политотдельский, села Бессоновка, Варваровка, Головино, Журавлевка, Нечаевка, Отрадное, Салтыково, Устинка, Щетиновка, Ясные Зори, Березовка, Старый Хутор, Коновалово и другие.

В частности, в селе Салтыково беспилотный летательный аппарат типа камикадзе атаковал легковой автомобиль. Водитель получил осколочные ранения правой кисти.

Кроме того, селе Солохи в результате атаки украинского беспилотника повреждена линия электропередачи.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.