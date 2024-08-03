В ЦАХАЛ заявили о контртеррористической операции на Западном берегу реки Иордан

Израильские силовики проводят контртеррористическую операцию в районе города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Уточняется, что операция проводится силами ЦАХАЛ, Службы общей безопасности (ШАБАК) и полиции Израиля.

В армейской пресс-службе также сообщили, что до этого израильские военно-воздушные силы нанесли удар по пяти террористам в автомобиле в районе города Каффин, который является пригородом Тулькарма.

До этого Agence France-Presse сообщало, что армия Израиля атаковала колонну автоцистерн на границе Сирии и Ливана.

2 августа в ЦАХАЛ заявили об ударе авиации по бойцам шиитского движения «Хезболла» в Ливане в ответ на ракетный обстрел своих подразделений у ливанской границы. В тот же день израильские силы противовоздушной обороны перехватили над Голанскими высотами летевший со стороны Ливана беспилотник.

Ранее Израиль нанес удар по зданию в Тегеране, где находился глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания.