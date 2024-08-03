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В Подполье заявили об ударе российских войск по расположению ВСУ

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по расположению ВСУ в Покрове

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Станислав Красильников/РИА Новости

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил в Telegram-канале, что российские войска нанесли удары по пункту расположения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и артиллерийской системе в Покрове Днепропетровской области.

«Прилеты были, парочка очень хороших. Один прямо в располагу, говорят, на каком-то заводе обустроили... Второй был по артиллерийской системе, в рамках контрартиллерийской борьбы», — написал координатор подполья.

По словам Лебедева, ударом были поражены артиллерийская система, около 20 подготовленных к стрельбе снарядов и «обслуга».

До этого Минобороны России сообщало, что российские штурмовики Су-25 ударили по опорному пункту украинских подразделений в зоне ответственности группировки войск «Восток».

2 августа координатор николаевского подполья сообщил, что Вооруженные силы РФ уничтожили под Харьковом ракетную установку, из которой украинские военные вели обстрел Белгородской области.

Ранее в подполье рассказали о проблемах с обувью для украинских мобилизованных.

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