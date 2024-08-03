Российские военные взяли опорные пункты ВСУ в Запорожской области

Российские военные взяли под контроль два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении в районе населенного пункта Малая Токмачка, расположенного в нескольких километрах от одной из ключевых точек украинской обороны на этом участке — города Орехова. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в интервью ТАСС.

По его словам, продвижение российских войск на этом участке линии боевого соприкосновения затруднено тем, что местность плотно заминирована.

Малая Токмачка расположена в нескольких километрах от одной из ключевых точек обороны ВСУ на Запорожском направлении — города Орехова.

2 августа РИА Новости со ссылкой на Минобороны России сообщало, что бойцы подразделений Вооруженных сил России начали применять противотанковые мины ТМ-62 для подрыва украинских опорных пунктов — большое количество взрывчатки в переделанных минах делает их страшным оружием

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.