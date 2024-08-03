Глава Рязанской области сообщил об уничтожении беспилотников над регионом

Системы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Рязанской области. Об этом сообщил глава региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет», — написал чиновник.

Минобороны РФ сообщало, что системы противовоздушной обороны в ночь на 3 августа перехватили и уничтожили в общей сложности 75 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регионами России, в том числе над Рязанской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.