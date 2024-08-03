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В Харькове сообщили о взрывах

Мэр Харькова Терехов заявил о взрывах в городе

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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Харькове на востоке Украины зафиксировали взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

Подробностей о том, где именно прозвучали взрывы, он не раскрыл. Также мэр не сказал, зафиксированы ли повреждения.

Этой же ночью несколько взрывов раздалось в Винницкой области Украины. Регион находится в глубоком тылу по отношению к линии фронта.

Уточняется, что в Винницкой области прозвучали также сирены воздушной тревоги — сигнал опасности ударов беспилотников и ракет слышали еще в семи регионах, находящихся под контролем Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. Речь идет об ударах по складам с боевой техникой, энергетической инфраструктуре и логистике Вооруженных сил Украины. С тех пор воздушная и ракетная тревоги объявляются регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.

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