В Белгороде сообщили о ракетной тревоге

Ракетная опасность объявлена для Белгорода, Белгородского района и Шебекино. Об этом в Telegram-канале пишет губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ — ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности»», — пишет Гладков.

Позднее, через несколько минут, губернатор опубликовал сообщение с отбоем ракетной опасности. О пострадавших или повреждениях на данный момент неизвестно.

До этого Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ по нефтебазе в Губкинском городском округе.

По словам Гладкова, украинские военные использовали беспилотник — после удара началось возгорание, которое оперативно ликвидировали пожарные расчеты. Пострадавших в результате налета украинского беспилотника нет.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.