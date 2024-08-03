Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгороде сообщили о ракетной тревоге

Гладков объявил ракетную тревогу для Белгорода и Шебекино

close
100%
Таисия Лисковец/РИА Новости

Ракетная опасность объявлена для Белгорода, Белгородского района и Шебекино. Об этом в Telegram-канале пишет губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ — ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности»», — пишет Гладков.

Позднее, через несколько минут, губернатор опубликовал сообщение с отбоем ракетной опасности. О пострадавших или повреждениях на данный момент неизвестно.

До этого Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ по нефтебазе в Губкинском городском округе.

По словам Гладкова, украинские военные использовали беспилотник — после удара началось возгорание, которое оперативно ликвидировали пожарные расчеты. Пострадавших в результате налета украинского беспилотника нет.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами