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Минобороны РФ показало видео с уничтожением ракеты ATACMS

Минобороны РФ показало на видео перехват ракеты ATACMS российским ЗРК «Бук-М3»

Министерство обороны РФ опубликовало в своем Telegram-канале видеозапись, на которой запечатлена работа зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3», уничтожающего выпущенную Вооруженными силами Украины (ВСУ) американскую ракету ATACMS.

В оборонном ведомстве сообщили, что расчет ЗРК обнаружил вражескую цель и за несколько секунд поразил ее в небе.

По данным Минобороны, расчеты «Бук-М3» способны нести боевое дежурство круглосуточно и при любой погоде. Их станции обнаружения целей ежеминутно сканируют небо. За время специальной военной операции «Буки» уничтожили множество беспилотных летательных аппаратов ВСУ, а также доказали свою эффективность в борьбе с ракетами реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, «Точка-У» и снарядами других РСЗО, подчеркнули в ведомстве.

До этого в Аналитическом центре по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО) рассказали, что модульный вариант ЗРК «Бук-М3» может значительно повысить возможности объектовой ПВО для отражения угроз террористических атак со стороны украинских ракет и беспилотников.

Ранее сообщалось, что ЗРК «Бук-М3» решил трудную задачу перехвата Storm Shadow.

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