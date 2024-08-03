Начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян рассказал, что войска группировки «Днепр» нанесли удар по формированиям четырёх украинских бригад. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кодряна, ВС РФ уничтожили американские бронемашины MaxxPro и Humvee.

«Потери противника составили до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер MaxxPro и бронемашина Humvee, семь автомобилей, 155-миллиметровая гаубица М777 и 152-миллиметровое орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав», — поделился Кодрян.

До этого издание Military Watch Magazine сообщало, что Вооруженные силы России успешно поражают ЗРК Patriot при помощи оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М».

Соединенные Штаты — не единственная страна, которая испытывает дефицит зенитно-ракетных комплексов этого типа из-за постоянных поставок Украине.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.