В Курской области сбили шесть украинских беспилотников

Временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале о шести сбитых украинских беспилотниках в небе над регионом.

«В небе над Курской областью продолжает работать ПВО, уже сбито 6 украинских БПЛА самолетного типа», — поделился Смирнов.

Он призвал не трогать обломки БПЛА в случае их обнаружения и сообщить об их находке можно по телефону 112.

После начала спецоперации приграничные регионы России регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны ВСУ. В ночь на 3 августа массированной атаке подверглась Орловская область. Силы ПВО уничтожили три украинских дрона, при этом два беспилотника попали в жилой дом. После атаки возник пожар, который удалось локализовать. Пострадавших в результате инцидента нет.

Также обстрелу подверглась Ростовская область. Там после атаки дронов повреждения получили складские объекты. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.