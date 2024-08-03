Пентагон лишил обвиняемых в теракте 11 сентября шанса избежать казни

Шеф Пентагона Ллойд Остин отменил сделки со следствием обвиняемых в организации теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, благодаря которым они могли бы избежать смертной казни. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Пользуясь своими полномочиями, я настоящим отказываюсь от трех досудебных соглашений, которые вы подписали 31 июля 2024 года по вышеуказанному делу. Решение вступает в силу немедленно», — обратился Остин в письме к уполномоченной по созыву военных комиссий Сьюзан Эскалье.

Таким образом подозреваемые в подготовке и организации теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке были лишены возможности избежать смертной казни по досудебному соглашению.

До этого стало известно, что в администрации президента США до 31 июля не были в курсе, что трое обвиняемых в совершении теракта 11 сентября 2001 года заключили сделки со следствием.

Сделка обвинения с Халидом Шейх Мохаммедом, Валидом бен Атташем и Мустафой аль-Хавсави была достигнута в ходе переговоров, длившихся в течение 27 месяцев в Гуантанамо. Договор с подсудимыми был одобрен высокопоставленным чиновником Пентагона, курирующим военный суд.

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