В Ростовской области после атаки дронов повреждены склады

Губернатор Василий Голубев сообщил в своем Telegram-канале о повреждении складских объектов в Ростовской области после атаки БПЛА.
«В результате массированной атаки БПЛА повреждения получил ряд складских объектов в Каменском и Морозовском районах», — поделился Голубев.
Он добавил, что для ликвидации возгораний на месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.
До этого Голубев сообщал, что системы противовоздушной обороны сбили три беспилотника на севере Ростовской области.
Массированной атаке дронов в ночь на 3 августа также подверглась Орловская область. На опубликованных видео запечатлено, как дрон врезается в верхние этажи жилого дома, после чего следует сильный взрыв. По данным SHOT, взрыва было два: первый в 01:05, а второй через несколько минут после приезда пожарных.
Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.