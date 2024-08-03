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В Ростовской области после атаки дронов повреждены склады

Голубев: в Ростовской области после атаки БПЛА повреждены складские объекты

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Inna Varenytsia/REUTERS

Губернатор Василий Голубев сообщил в своем Telegram-канале о повреждении складских объектов в Ростовской области после атаки БПЛА.

«В результате массированной атаки БПЛА повреждения получил ряд складских объектов в Каменском и Морозовском районах», — поделился Голубев.

Он добавил, что для ликвидации возгораний на месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.

До этого Голубев сообщал, что системы противовоздушной обороны сбили три беспилотника на севере Ростовской области.

Массированной атаке дронов в ночь на 3 августа также подверглась Орловская область. На опубликованных видео запечатлено, как дрон врезается в верхние этажи жилого дома, после чего следует сильный взрыв. По данным SHOT, взрыва было два: первый в 01:05, а второй через несколько минут после приезда пожарных.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.

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