Губернатор Орловской области сообщил о массированной атаке дронов на регион

Силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских дрона в небе над Орловской областью, при этом два беспилотника попали в жилой дом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Друзья, сегодня с 12 часов ночи Орловская область подверглась массированной атаке вражеских БПЛА. Средствами РЭБ и силами ПВО уничтожено 3 БПЛА, 2 БПЛА попали в жилой дом в микрорайоне Болховский», — пишет Клычков.

По его словам, после атаки возник пожар, который уже удалось локализовать. Пострадавших в результате инцидента нет.

В ночь на 3 августа Telegram-каналы сообщили об атаке на многоэтажное здание в Орловской области. На опубликованных видео запечатлено, как дрон врезается в верхние этажи жилого дома, после чего следует сильный взрыв. По данным SHOT, взрыва было два: первый в 01:05, а второй через несколько минут после приезда пожарных.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.