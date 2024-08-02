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ВСУ атаковали Белгородскую область

Гладков: три населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам ВСУ

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Три населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Предварительно, никто не пострадал. Удары были нанесены по городу Шебекино, поселку Шамино и селу Коновалово. Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.

Днем 2 августа российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью. До этого отмечалось, что ВСУ с помощью дронов-камикадзе нанесли удары по Шебекинскому городскому округу Белгородской области, в результате чего пострадали двое мирных жителей.

В этот же день Вооруженные силы Украины атаковали рынок в Донецке при помощи дрона-камикадзе, в результате чего пострадали шесть человек.

Ранее сообщалось, что ВСУ за неделю потеряли более 13 тысяч военных.

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