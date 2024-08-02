Стало известно, сколько украинцев поступают в вузы для отсрочки от мобилизации

На Украине около 200 тысяч мужчин поступили в высшие учебные заведения, чтобы получить отсрочку от мобилизации. Об этом заявил министр образования страны Оксен Лисовой, слова которого передает УНН.

«Мы можем оценивать, что по количеству мужчин возраста 25 лет и выше, и количества такой же категории довоенного периода, рост позволяет нам выдвинуть гипотезу, что около 200 тысяч мужчин поступает в учреждения высшего образования», — сказал он.

2 августа на Украине раскрыли группу военкомов, похищавших людей с целью вымогательства.

Днем ранее бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что у Владимира Зеленского есть планы по мобилизации мужчин старше 60 лет, утверждает глава движения «Другая Украина».

9 мая мобилизацию и военное положение на Украине в очередной раз продлили на три месяца — до 11 августа 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее стало известно, сколько на Украине мобилизуют человек в месяц.