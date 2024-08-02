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Израиль перехватил над Голанами беспилотник из Ливана

Армия Израиля сообщила о перехвате беспилотника из Ливана над Голанами

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Dylan Martinez/Reuters

Израильские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над Голанскими высотами летевший со стороны Ливана беспилотник. Об этом сообщили в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По информации израильской армии, в районе перехвата объявлялась воздушная тревога. В результате произошедшего никто не пострадал. На месте падений обломков начался пожар.

«В настоящее время пожарные службы Израиля работают в этом районе, чтобы потушить пожар, возникший из-за упавших обломков после перехвата», — говорится в сообщении.

27 июля контролируемые Израилем Голанские высоты попали под обстрел. Представители ЦАХАЛ заявили, что ракета была запущена вооруженными формированиями шиитской организации «Хезболла».

По словам официального представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари, удар был нанесен иранской ракетой Falaq-1.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не оставит атаку без ответа.

При этом Израиль также ожидает в ближайшие 48 часов потенциальной атаки со стороны Ирана. Возможное нападение считают вероятной формой ответа на операцию израильтян против главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

Ранее Израиль нанес авиаудар по Ливану.

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